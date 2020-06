Opnieuw twee corona-overlijdens in Limburg

Er liggen vandaag nog 34 besmette patiënten in de Limburgse ziekenhuizen. Foto: Tom Palmaers

Hasselt - Hoewel het aantal nieuwe coronabesmettingen in Limburg stilaan onder controle lijkt, blijft het virus levens eisen. Onze provincie moet vandaag opnieuw twee corona-overlijdens betreuren.

In Limburg moest het Ziekenhuis Maas en Kempen voor het eerst sinds 28 mei opnieuw een sterfgeval betreuren op de afdeling Covid-19. Het Maaseikse ziekenhuis telt nu nog één coronapatiënt. Het totale sterftecijfer in de Limburgse ziekenhuizen stijgt daarmee naar minstens 429 . Ook in de Limburgse woonzorgcentra werd woensdag opnieuw één corona-overlijden gerapporteerd, wat het sterftecijfer op 528 brengt.

Er liggen vandaag nog 34 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen, waarvan 6 op intensieve zorgen. Drie daarvan moeten worden beademd.