"Politici hielden lange tijd meer van betonnen rivieren en asfaltwoestijnen, maar stadsbossen zijn aan een opmars toe"

De bossen van Vlaanderen. Het Kolenwoud, het bos van Houthulst, het Waverwald, het Ledebos, het Scheldehout. In een ver verleden konden Hansje en Grietje ook in Vlaanderen tussen de bomen verdwalen. Daarna werden onze nesten van oude verhalen, van sprookjes en folklore versplinterd. Onze broedstoven van cultuur en verbeelding sneuvelden onder de bijl­slagen en zagen van de vooruitgang. Onze baarmoeders van biodiversiteit verschrompelden tot kleine vlekken tussen het woongrijs.

We wachtten lang op een Vlaamse Elzéard Bouffier, een Willie Smits, een Wangari Maathai of een Bhausaheb Thorat. Op een legendarische bomenplanter die de wortels in de grond steekt. Aangestoken ...