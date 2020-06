Bologna breekt contract met hoofdcoach Sinisa Mihajlovic open ondanks diens zware ziekte

Serie A-club Bologna heeft het contract met hoofdcoach Sinisa Mihajlovic verlengd tot medio 2023. De 51-jarige Serviër, die nog een overeenkomst had tot juni 2022, kreeg in juli vorig jaar met acute leukemie af te rekenen. Hij was toen net zes maanden in dienst bij Bologna. Mihajlovic onderging het voorbije jaar een aantal zware chemotherapieën en leidde tussendoor zoveel als mogelijk trainingen en wedstrijden van Bologna. Na een beenmergtransplantatie is hij inmiddels zo goed als hersteld.