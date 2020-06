Nieuw in het gamma van Gwyneth Paltrow: een kaars “die naar haar orgasmes ruikt”

De Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow (47) lijkt zich toegespitst te hebben op bijzondere geurkaarsen. Na een kaars die - naar eigen zeggen - naar haar vagina ruikt, heeft ze nu een nieuw exemplaar in haar collectie. Die laat je de geur van haar orgasmes opsnuiven.

De Avengers-ster was dinsdagavond te gast in The Tonight Show met Jimmy Fallon. Ze had het onder meer over haar lifestylebedrijf Goop en in het bijzonder over de felbesproken items in haar webshop. Begin dit jaar lanceerde ze een namelijk geurkaars die volgens haar naar haar vagina ruikt.

“Het is best grappig. Het idee ontstond een beetje vanuit een punkrock, feministisch standpunt”, zei ze. Ze maakte van de gelegenheid om een nieuwe kaars in de collectie te promoten, die in dezelfde lijn ligt. “We hebben nu een kaars gemaakt die iets kan zijn om aan je vrouw te geven.” Ze hield het interieuritem met het etiket naar de camera, waarop staat te lezen: “Dit ruikt naar mijn orgasme”. De bijhorende doos is versierd toepasselijk versierd met vuurwerk

Hoe dat dan precies ruikt? “Deze blend is gemaakt met zuur grapefruit, neroli en rijpe cassisbessen, vermengd met kruidenthee en Turkse roos. Het is een verrassende en verslavende sexy geur”, staat er in de beschrijving op de site. Slecht nieuws voor wie de kaars (omgerekend 69,90 euro) wil kopen. Deze is vanaf 25 juni voorlopig alleen beschikbaar in de Verenigde Staten.