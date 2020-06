Wolkbreuk zet straten onder water in Torhout: ook Limburg ontsnapt niet

Door een wolkbreuk zijn meerdere straten onder water komen te staan in het West-Vlaamse Torhout. In een half uur tijd viel er meer neerslag dan in de voorbije twee maanden samen. Ook in de rest van het land wordt er noodweer verwacht. Het KMI heeft voor heel het land code oranje voor onweer en felle regen- en onweersbuien afgekondigd.