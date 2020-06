Wout van Aert krijgt superdruk programma voorgeschoteld, Jumbo-Visma stuurt Groenewegen naar Heistse Pijl

Jumbo-Visma maakt met mondjesmaat het programma van zijn renners bekend. Voor iedereen wordt het superdruk en dat is voor Wout van Aert niet anders: hij herbegint in de Strade Bianche en gaat via Milaan - Turijn, Milaan-Sanremo en het Criterium du Dauphiné naar de start van de Tour op zaterdag 29 augustus.