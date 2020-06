ROYALS. William maakt zich zorgen, Harry en Meghan kosten flinke duit

Wie heeft er tijdens de lockdown te veel gesnoept? Prins William zo blijkt. Voor zijn grootmoeder Queen Elizabeth dit jaar dan weer geen Royal Ascot-paardenraces. En we krijgen inzage in de mooiste huwelijksfoto’s van een Zweedse prins. Een overzicht van het wel en wee in de Europese koningshuizen.

Ook prins William heeft tijdens de lockdown niet altijd even gezond gegeten. Volgens verschillende media vreest hij een beetje voor coronakilo’s. Dat schreven ze dinsdag na zijn eerste werkbezoek sinds maart aan een ambulancedienst in Norfolk.

William heeft net als vele anderen de verveling ook geregeld opgevangen met zoete lekkernijen. “Ik maak me ook zorgen om de taille van de natie met al die chocola en taarten”, zei de prins. “Ik heb thuis heel veel gebakken. Chocolade gaat er goed in.”

Foto: ISOPIX

De Zweedse prins Carl Philip heeft zijn vijfjarig huwelijksjubileum met prinses Sofia gevierd. Het koppel deelde op Instagram enkele leuke kiekjes van de mooiste dag uit hun leven. We krijgen te zien hoe Carl Philip zich aankleedt en hoe Sofia in haar jurk met haar vader een selfie maakt. Daarna volgen foto’s van de ceremonie in de kerk in Stockholm, beelden van het gelukkige koppel in de koets en van de receptie en het feest. Van een droomhuwelijk gesproken...

Het werd dit jaar niet uitkijken naar het pastelkleurig pakje Queen Elizabeth bij de Royal Ascot-paardenraces. Voor het eerst in 75 jaar tijd moest het jaarlijks evenement het namelijk zonder de aanwezigheid van de koningin doen, want het vond door de coronacrisis achter gesloten deuren plaats.

De races, die dinsdag van start gingen, worden normaal gesproken door een groot deel van de Britse koninklijke familie bijgewoond. Daarbij verstoppen ze zich niet in de koninklijke loge, maar nemen ze actief deel aan het programma. Zo begint elke racedag normaal met een koninklijke optocht over de racebaan. Van Elizabeth is bekend dat ze een fervent paardenliefhebster is.

Foto: ISOPIX

Koningin Mathilde bracht dinsdag een bezoek aan Brugge. Ze kreeg een rondleiding bij de expo ‘Van Eyck in Bruges’ in het Groeningemuseum en eentje in het vernieuwde Gruuthusemuseum. Daarna volgde nog een gesprek over de coronacrisis met verschillende vertegenwoordigers uit de horecasector op het terras van een Brugse horecazaak. Ze deed dat in een jurk mét bijpassend mondmasker - intussen een stijlvolle gewoonte van onze vorstin.

Deze week is bekendgeraakt dat Harry en Meghan toch zo’n 37.000 euro hebben gekost aan Canada. Dat geld ging naar hun extra beveiliging door de politie. Het koppel verbleef toen enige tijd in North Saanich op Vancouver Island, in de westelijke kustprovincie British Columbia. Het bedrag is boven water gebracht door de actiegroep Canadian Taxpayers Federation. Die wilden niet dat de belastingbetaler zou opdraaien voor die kosten.

De Royal Canadian Mounted Police (RCMP) zou tussen 18 november en 22 januari zo’n 56.384 Canadese dollar besteed hebben aan overuren en logistiek voor het verblijf van Harry, Meghan en hun zoontje Archie. Daaraan kwam een einde toen het gezinnetje afstand deed van zijn taken binnen de koninklijke familie. Ondertussen verhuisden ze van Canada naar Los Angeles.