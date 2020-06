Gucci stelt voor het eerst volledig duurzame collectie voor

Creatief directeur Alessandro Michele heeft voor Gucci voor het eerst een volledig duurzame collectie gemaakt. Die kreeg de naam Gucci Off The Grid en wordt gemaakt uit gerecycleerde, natuurlijke en organische materialen.

Toen Alessandro Michele onlangs aankondigde dat Gucci niet langer meer de dictatuur van de modekalender zou volgen, gaf hij in een adem ook mee dat hij het Italiaanse modehuis een stuk ecologischer wilde maken. “Door onze roekeloze acties is het huis waarin we wonen afgebrand. We zagen onszelf als los van de natuur, en voelden ons almachtig. Door onze hoogmoed en hebzucht zijn we de verbinding met de natuur volledig verloren”, zei hij toen.

Terwijl Gucci al sinds 2016 honderd procent gerecycleerde nylon begon te gebruiken, gaat het nu nog een stapje verder. Michele lanceert namelijk met Gucci Off The Grid de eerste volledig duurzame collectie van het label. De kledingstukken, accessoires, schoenen en zelfs reistassen zijn volledig gemaakt van gerecycleerde, duurzame, natuurlijke en organische materialen. Daarnaast werd tijdens het productieproces gezocht naar ecologische alternatieven.

Om de nieuwe collectie in de schijnwerpers te plaatsen, werd ook een internationale campagne op het touw gezet. Uithangborden zijn Jane Fonda, Miyavi, David de Rothschild, Lil Nas X, King Princess en Alessandro Michele zelf.