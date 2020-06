Diepenbeek -

Speurders van de federale gerechtelijke politie zijn woensdagochtend binnengevallen in een boerderij in de Lutselusstraat in Diepenbeek. In de achterliggende stallingen werd een professionele wietplantage van om en bij de 1.000 planten aangetroffen. De bewoonster werd meegenomen voor verhoor.