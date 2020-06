Starbucks verkoopt tijdelijk frappuccino met roze chocolade en frambozen

Starbucks heeft een ijskoud drankje op basis van roze chocolade en frambozen gelanceerd onder de naam Ruby Flamingo Frappuccino. Je kunt het nu ook in ons land proeven in het filiaal in Wetteren.

”Het drankje is een mix van roze chocoladestukjes en frambozensiroop. Het geheel is overgoten met roze slagroom. Een roze droom”, zo omschrijft de keten hun nieuwste creatie, die al eerder in andere landen op de menukaart stond.

Wie wil proeven, kan dat nu ook binnen de landsgrenzen vanaf woensdag 17 juni tot zondag 21 juni. In Wetteren is het roze drankje immers tijdelijk beschikbaar in de zaak bij het tankstation langs de snelweg. Deze is geopend vanaf 6 uur ’s morgens tot half negen ’s avonds.