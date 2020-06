Inflatie in eurozone bijna op nul

De inflatie - de mate waarin consumptieproducten het voorbije jaar duurder zijn geworden - zakte in mei in de eurozone tot bijna nul. Het inflatiecijfer kwam uit op 0,1 procent, het laagste cijfer sinds juni 2016, zo blijkt uit de jongste gegevens van Eurostat. In april bedroeg de inflatie nog 0,3 procent en in mei vorig jaar nog 1,2 procent.