Vierde dag op rij minder dan tien besmettingen per dag in Limburg

Er zijn de afgelopen 24 uur 7 nieuwe bevestigde besmettingen bijgekomen in Limburg. Het is al de vierde dag op rij dat er dagelijks minder dan tien mensen positief testen op het coronavirus in onze provincie.

Na slechts drie besmettingen op dinsdag gaat het cijfer vandaag opnieuw licht naar omhoog. Die stijging was verwacht, aangezien de meeste mensen wachten tot maandag om naar de dokter te trekken, waardoor de resultaten van een eventuele positieve test pas in de loop van de week in de cijfers zijn terug te zien. Het feit dat het aantal besmettingen nu al vier dagen op rij onder de tien blijft, toont aan dat het virus zijn grip op onze provincie stilaan kwijt is. Sinds de uitbraak van de pandemie testten in Limburg al 6.502 mensen positief, al blijft dat cijfer een forse onderschatting. Met een besmettingsgraad van 75 positieve tests per 10.000 inwoners is Limburg nog altijd de zwaarst getroffen provincie.

In heel België werden de afgelopen 24 uur 89 besmettingen gemeld (+34). Ook het aantal ziekenhuisopnames lag met 24 nieuwe patiënten ruim de helft hoger dan gisteren. Doordat opnieuw 57 genezen personen naar huis mochten, blijft de druk op de ziekenhuizen afnemen. Vandaag zijn nog 371 Covid-19-patiënten gehospitaliseerd (-24). 57 van hen hebben intensieve zorgen nodig.

Er werden helaas ook weer 13 sterfgevallen gemeld: 3 in de ziekenhuizen en 10 in de woonzorgcentra. Dat brengt het totale sterftecijfer naar 9.675.