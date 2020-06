Formule E-seizoen hervat begin augustus met zes races op voormalige luchthaven van Berlijn

Het seizoen in de elektrische raceklasse Formule E kent in augustus een spectaculaire ontknoping met maar liefst zes races in Berlijn. Dat heeft de Internationale Automobielfederatie FIA gemeld.

Wegens de coronacrisis lag het seizoen sinds midden maart stil, maar de FIA kondigde nu de hervatting voor begin augustus aan. De FE-piloten zakken die maand naar Berlijn af voor races op 5, 6, 8, 9, 12 en 13 augustus. Daarna zit het seizoen erop.

De coureurs racen, achter gesloten deuren, over het voormalige vliegveld Tempelhof in de Duitse hoofdstad. Op het terrein van de oude luchthaven, die in 2008 werd gesloten, worden drie verschillende circuits uitgezet.

Dit seizoen zijn tot dusver vijf races afgewerkt in de Formule E. De Portugees Antonio Félix da Costa (DS Techeetah) gaat aan kop in de WK-stand. Stoffel Vandoorne (Mercedes) volgt als zesde, Jérôme d’Ambrosio (Mahindra) is achttiende. (belga)