Ypres Rally bevestigt kandidatuur voor WK-manche: “Eerstdaags zal de beslissing genomen worden”

Ieper - De organisatie van de Ypres Rally heeft dinsdag bevestigd dat het zijn kandidatuur gesteld heeft voor een plaats op de WK-kalender van het lopende seizoen. “De onderhandelingen met de Internationale Automobielfederatie FIA en de promotor van het WRC zijn volop aan de gang. Een beslissing wordt eerstdaags verwacht”, klinkt het in een communiqué.

Door de onlusten in Chili en het coronavirus werden acht van veertien WK-rally’s uitgesteld (Argentinië en Italië) of volledig geschrapt (Chili, Portugal, Kenia, Finland, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië). Voor de uitbraak van het coronavirus konden er drie WK-rally’s afgewerkt worden: in Monte-Carlo, Zweden en Mexico. Drie andere rally’s staan ook nog op hun oorspronkelijke datum op de kalender: Turkije (24-27 september), Duitsland (15-18 oktober) en Japan (19-22 november). De FIA hoopt het WK in september opnieuw van start te kunnen laten gaan en zoekt alternatieven voor de geschrapte rally’s, liefst in Europa.

Ook Club Superstage, organisator van Ypres Rally, kreeg de vraag of het zijn wedstrijd mee wil laten tellen voor het WK. “Natuurlijk is het een enorme eer dat we dat aanbod kregen”, vertelt Jan Huyghe van het organisatiecomité. “Dat is de verdienste van de honderden vrijwilligers en leden van onze club die zich elk jaar opnieuw belangeloos inzetten voor onze organisatie. Enkel dankzij hen kunnen we rally’s organiseren. Onze rally wordt in Europa al jaren geroemd voor de kwaliteit van de organisatie, de beleving en de veiligheid. Vanaf het moment dat de FIA ons heeft gevraagd, hebben we een versnelling hoger geschakeld om een nieuwe timing uit te werken, de klassementsproeven vast te leggen, de stad Ieper, de federatie en andere overheden te benaderen, enzovoort.”

“Het project is prima ontvangen door de overheden, de stad Ieper, die de rallysport in de genen heeft, en onze partners. We hebben een wedstrijd uitgetekend die een Belgisch karakter heeft, waarbij we twee iconen van de Belgische autosport, Ieper en Spa-Francorchamps, met elkaar verenigen. Maar, laten we duidelijk zijn: er is nog niets beslist. Club Superstage onderhandelt momenteel met de FIA en met de WRC en eerstdaags zal de beslissing genomen worden.”

Als er een akkoord gevonden wordt, zal er voor het eerst in de geschiedenis een WK-rally op Belgische bodem gereden worden.