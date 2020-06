Michael Kors neemt afscheid van modeweek in New York

Michael Kors heeft aangekondigd dat hij het traditionele schema van de modeweek in New York niet langer zal volgen. Zijn collectie voor lente/zomer 2021 zal hij ergens rond oktober op eigen houtje tonen.

Gucci, Saint Laurent, Giorgio Armani, allen hebben ze al laten weten dat ze willen afstappen van de traditionele modekalender en minder shows willen produceren. Ook Michael Kors voegt zich nu aan dat rijtje toe. De Amerikaanse ontwerper stelt dat hij de modeweek in New York in september zal skippen en in de plaats zijn collectie voor lente/zomer 2021 ergens tussen midden oktober en midden november zal tonen. Of dat met een modeshow zal zijn, heeft hij nog niet beslist.

“Het is absoluut noodzakelijk dat we de consument de tijd geven om de herfstleveringen op te vangen, die pas in september zullen aankomen, en ze niet te verwarren met een overvloed aan extra ideeën, nieuwe seizoenen en producten”, zegt Kors. Hij zal dus eerst zijn collecties verkopen aan de winkels voor ze aan het publiek en de pers worden voorgesteld. Zo wil hij het hele proces vertragen.

Nieuw tijdperk

“Ik vind al langer dat de modekalender aangepast moet worden”, zegt hij nog. “Het is leuk om te zien hoe open er nu over wordt gesproken in de modewereld, met dank aan enkele grote spelers en namen zoals Dries Van Noten, Gucci, Giorgio Armani en Saint Laurent. Zo kunnen we het hele proces vertragen en de manier waarop we werken aanpassen. We hebben nu allemaal de tijd gehad om eens goed na te denken en ik denk dat velen het erover eens zijn dat het tijd is voor een nieuwe aanpak en een nieuw tijdperk.”