Vernieuwing wegdek kruispunt Lozerstraat-Lozerheide

Lozen

Bocholt - Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt begin volgende week enkele dagen op het kruispunt van de Lozerstraat (N747) en de Lozerheide (N76) in Bocholt. Het wegdek krijgt er een nieuwe asfaltlaag. Tijdens de werken is de zijstraat Lozerheide (N76) van en naar Hamont afgesloten ter hoogte van het kruispunt. Er geldt dan overdag een omleiding tussen Lozen en Hamont via Kaulille. Op de Lozerstraat (N747) richting Nederland blijft verkeer in beide richtingen steeds mogelijk, met behulp van tijdelijke verkeerslichten.

Het wegdek op het kruispunt van de Lozerstraat (N747) en Lozerheide (N76) in Bocholt was in slechte staat. Om de veiligheid te verbeteren en het rijcomfort te verhogen, wordt er een nieuwe asfaltlaag aangelegd. Het oude wegdek wordt eerst afgefreesd, waarna de aannemer nieuwe asfaltlaag aanbrengt met daarop nieuwe wegmarkeringen. Deze werken worden uitgevoerd op maandag 22 en dinsdag 23 juni 2020. Er wordt overdag gewerkt. Opgelet: asfalteringswerken zijn zeer weersgevoelig. Bij slechte weersomstandigheden kan de planning nog schuiven.

Omleiding tussen Hamont en Lozen via Kaulille

De Lozerheide (N76) zal tijdens de uitvoering van deze werken tijdelijk afgesloten zijn ter hoogte van het kruispunt met de Lozerstraat (N747) aan het kanaal. Verkeer tussen Hamont en Lozen volgt dan een omleiding via Het Lo en Kaulille: Kettingbrugweg en Fabriekstraat. Deze omleiding geldt tijdens de werkuren overdag.

Fietsers kunnen steeds blijven oversteken aan het kruispunt. De fietspaden blijven toegankelijk.

Aan de werfzone blijft op de Lozerstraat (N747) van en naar Nederland verkeer in beide richtingen mogelijk, met behulp van tijdelijke verkeerslichten.