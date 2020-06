Facebook-gebruikers kunnen politieke advertenties uitzetten

Facebook gaat het voor gebruikers mogelijk maken om geen politieke advertenties meer in hun nieuwsfeed te zien. Dat schrijft topman Mark Zuckerberg in een opiniestuk in de Amerikaanse krant USA Today. De maatregel zou de volgende weken van kracht worden. Zuckerberg kondigde ook aan dat Amerikaanse gebruikers van Facebook en Instagram aangespoord zullen worden om te gaan stemmen tijdens de presidentsverkiezingen later dit jaar.