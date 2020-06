Modegroep Kering haalt Emma Watson aan boord

Opvallend bericht uit de modewereld. Actrice en activiste Emma Watson zal voortaan zetelen in de raad van bestuur van Kering, de tweede grootste luxegroep ter wereld.

Emma Watson wordt aan boord gehaald om Kering, eigenaar van onder meer Balenciaga, Gucci en Saint Laurent, een groener imago te geven. De dertigjarige actrice houdt zich namelijk ook bezig met duurzame mode. Zo is ze het gezicht van de app Good On You, die merken rangschikt volgens hun ethische en duurzaamheidskenmerken, en draagt ze zelf zo vaak mogelijk ecologische mode op de rode loper. Daarnaast is ze ook nog eens VN-goodwillambassadeur.

“Emma Watson is een van de populairste actrices en bekendste activistes wereldwijd”, motiveert Kering de beslissing. De in Parijs geboren Britse krijg naast haar plaats in de raad van bestuur van de luxegroep ook de functie van voorzitter van de duurzaamheidscommissie toebedeeld. Zij moet daarmee deels Stella McCartney vervangen, de modeontwerpster en specialiste ter zake die begin dit jaar de overstap maakte naar concurrent LVMH.

“Indrukwekkende talenten”

Naast Watson vervoegen ook zakenman Tidjane Thiam en ondernemer Jean Liu de raad van bestuur van Kering. “De collectieve intelligentie die vanuit verschillende standpunten komt en de rijkdom aan diverse ervaringen zijn cruciaal voor de toekomst van onze organisatie. Ik ben er trots op dat ik zulke indrukwekkende talenten aan het team kan toevoegen”, zegt CEO François-Henri Pinault in een mededeling.