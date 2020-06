COLUMN: Agenda

Reppel

Bocholt - Henri Bots schrijft een column over het dagelijkse leven in Bocholt.

Drie volle maanden en enkele aansluitende weken lang lag de agenda onaangeroerd nutteloos te wezen op het bureel. Alle afspraken gecanceld wegens Covid-19. De eerste weken leek dat weliswaar een verademing: we moesten niets, maar we mochten ook niets meer. Zoals kippen werden we aangemaand: “blijf in uw kot”. Gelukkig bleven de weergoden ons verblijden met een stralende zon zodat we volop konden wandelen of fietsen. Social distance werd een begrip en de mondmaskers werden onderdeel van ons dagelijks leven, althans voor de gemotiveerde medemens.

We leerden Skypen, Whatsappen en vergaderen via Teams , Zoom of Jitsi meet en ik vergeet er zeker nog enkele. Thuiswerken werd de norm. Zelfs onze kuisvrouw deed aan thuiswerken. Ze toonde me waar de stofzuiger, emmer en dweil stonden en bleef via Skype meekijken hoe ik klungelig met die attributen worstelde. Inmiddels is de bubbel uitgebreid en kunnen we toch meer terugkeren naar het ‘normale’ leven. Dus worden ook weer plannen gesmeed om de activiteiten beetje bij beetje in alle veiligheid weer op te starten. De agenda wordt nu weer ter hand genomen en de afgelaste afspraken worden nu opnieuw ingepland. De nieuwe afspraken omkader ik in de agenda zodat ik zeker ben dat het een ‘na-corona’-afspraak betreft.

Zo staat er ook een afspraak met stip genoteerd met een drukker. Het plan om een selectie van mijn columns uit te geven in een kleine uitgave krijgt steeds meer vorm. De teksten zijn reeds op schrijffouten gecorrigeerd, het ontwerp van de kaft krijgt vorm. Meer dan 100 columns zal je in de uitgave kunnen herlezen. In tijden van corona zijn we bewust niet op zoek gegaan naar sponsoren voor de drukkosten. We brengen het boekje dus in eigen beheer uit, maar de opbrengst zal geschonken worden aan twee verenigingen die me na aan het hart liggen: Think Happy Today en Sint-Vincentius. Hoe groter de verkoop, des te meer opbrengst voor de twee verenigingen.

U kan het boekje reeds bestellen door overschrijving van 20 euro op mijn rekening BE49 7340 4806 0071. De voorintekenaars voor 15 juli worden in de uitgave vermeld. Mochten er handelaars zijn die ondanks de moeilijke coronatijden toch willen tussenkomen in de drukkosten, dan mogen die zich melden. Alvast dank.