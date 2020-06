Jarige Eddy Merckx openhartig: “Ja, ik ben bang geweest tijdens de lockdown”

Naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag was Eddy Merckx gisteravond te gast in het VRT-duidingsprogramma De Afspraak. Een openhartige Merckx gaf toe de afgelopen maanden bang te zijn geweest van en voor corona. “Ik heb de maatregelen heel strikt gevolgd.”

De Allergrootste is jarig en dat wordt en werd in het wielerminnende België uitgebreid gevierd. Ook in het VRT-duidingsprogramma De Afspraak ging de verjaardag van Merckx niet onopgemerkt voorbij en mocht hij aanschuiven bij gastvrouw Phara de Aguirre. Die informeerde eerst naar de gezondheidstoestand van de jarige, meer bepaald naar de oorzaak en de gevolgen van zijn val vorig jaar tijdens een fietstocht. “De dokters weten nog altijd niet wat er is gebeurd”, vertelde Merckx. “Het enige wat ik nog weet is dat ik wilde stoppen om aan mijn fiets te peuteren. Het volgende dat ik mij herinner is dat ik wakker werd in het ziekenhuis van Dendermonde. Neen, met mijn heup had het vermoedelijk niets te maken. Op 22 juni staat er een nieuwe MRI-scan gepland, misschien weten we dan meer.”

Het coronavirus heeft ook impact gehad op het leven van Eddy Merckx, bekende hij. “Maar het was niet moeilijk om binnen te blijven”, klonk het. “We hadden het geluk dat we nog buiten mochten komen om te fietsen, weliswaar alleen. Maar als je naar de nieuwsberichten luisterde en je hoorde de virologen spreken, dan besefte je dat het ernstig was. Ja, ik durf toegeven dat ik bang ben geweest tijdens de lockdown. Net daarom heb ik de opgelegde maatregelen gevolgd, tot in de puntjes. Zelfs de kleinkinderen die in België wonen (de kinderen van dochter Sabrina, red) heb ik twee maand niet gezien.”

Remco

Als er aan een opvolger van Merckx wordt gedacht, valt automatisch de naam van Remco Evenepoel. “Of hij in mijn buurt kan komen, zal de toekomst moeten uitwijzen”, aldus Merckx. “Hij wil al rap lopen maar moet eerst leren gaan. Hij gaat meteen, zonder ervaring, voor de Giro. Drie weken, dat gaat een zware klus worden. Gaat hij te snel? Hij is ambitieus en ik kan begrijpen dat hij van de Giro zijn hoofddoel wil maken. Het is te hopen dat hij daar goed kan presteren.”

Dat corona voor een vreemd seizoen heeft gezorgd, is Merckx evenmin ontgaan. “Ik zou niet graag renner zijn op dit moment”, lachte hij. “Als je graag koerst en al die wedstrijden worden afgelast, dat is om de muren van omhoog te kruipen.”