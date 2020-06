Breeënaar Luuk Hoedemaekers brengt eerste roman uit

Bree - Geboren en getogen Breeënaar Luuk Hoedemaekers publiceerde onlangs zijn eerste roman 'Schaamspel' bij de Breese uitgeverij Vertelpunt Uitgevers. Het boek gaat over enkele gruwelijke moorden in de fictieve gemeente Broekhoven

Luuk Hoedemaekers werkt als acteur in het openluchtmuseum van Bokrijk. Hij is vooral bekend als toneelauteur. Hij schreef met ‘Gevangene ontsnapt’, ‘Kabaal in de kleedkamer’, ‘Arme papa’ en ‘De Godmother’ enkele (tragi-)kluchten die met heel wat succes overal in Vlaanderen en Nederland opgevoerd worden.

En nu is er dus ‘Schaamspel’, zijn debuutroman. Het boek gaat over enkele gruwelijke moorden in de fictieve gemeente Broekhoven. In drie verschillende kapellen worden de toegetakelde lijken van drie jonge vrouwen gevonden. Pas wanneer de moordenaar bij het derde slachtoffer zijn nom de plume achterlaat, ontdekken de politiemensen een link met een oude moord uit 1999 en komen ze hem langzaam maar zeker op het spoor.

‘Schaamspel’ is een combinatie van een politieroman, een psychologische thriller, een erotische thriller en een dorpskroniek. De auteur zelf noemt zijn roman "een parade van gekwetste mensen". ‘Schaamspel’ is niet alleen een spannend opgebouwd detectiveverhaal, maar ook van een boek van hoge literaire kwaliteit. Sommige zinnen zijn pareltjes die je opnieuw wil lezen. Het verhaal wordt bovendien opgesmukt met essay-achtige tekstjes over godsdienst, geschiedenis, heiligenverering… die maken dat het boek meer is dan enkel ontspannende lectuur, maar dat je er nog iets van opsteekt. A book-with-benefits als het ware.

‘Schaamspel’ telt 404 pagina's en kost €21,50. Het is te bestellen bij de auteur zelf (0479/61.93.10 - luukhoedemaekers@gmail.com), via www.vertelpuntuitgevers.be of via www.bol.com.