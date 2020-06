Wat u zeker in huis moet hebben: dit hebben de dokters in hun eigen medicijnkastje

Een doosje pijnstillers, een fles hoestsiroop en een pakje pleisters hebben we allemaal wel in ons badkamerkastje of in de EHBO-trommel zitten. Maar welke vrij verkrijgbare middeltjes zouden we volgens artsen en specialisten het best nog in huis hebben voor het geval iemand zich ziek voelt of zich pijn doet bij kleine huis-, tuin- en keukenongevallen? En wat is er overbodig in de medicijnkast?