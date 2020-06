Vlaams Belang wil onderzoekscommissie voor “blunders” tijdens coronacrisis

Bij het bestrijden van de coronacrisis werden zoveel blunders begaan dat er dringend nood is aan een onderzoekscommissie, zowel op federaal als op Vlaams niveau. Dat zeggen Vlaams Belang-fractieleiders Barbara Pas en Chris Janssens naar aanleiding van het Coronablunderboek dat ze hebben geschreven en dinsdag officieel voorstelden. “Het boek kan een goede basis zijn voor een grondig onderzoek”, zei partijvoorzitter Tom Van Grieken.

Het boek is een overzicht van de pijnpunten van de crisis, zoals het tekort aan beschermingsmateriaal, het aarzelend optreden bij de start van de crisis, het nut van het gebruik van mondmaskers of de toestand in de woon-zorgcentra. Het boek is doorspekt met citaten van tussenkomsten van Vlaams Belangers in Kamer en Vlaams Parlement, die moeten aantonen dat de partij al vrij vroeg gewezen heeft op een aantal pijnpunten in het beleid.

Vooralsnog is er geen onderzoekscommissie in het parlement. Op Vlaams niveau is er wel een zogenaamde ad hoc-commissie in het leven geroepen. De afspraak is dat die eventueel, als het nodig is, uitgroeit tot een echte onderzoekscommissie.