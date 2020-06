Bayern München heeft voor achtste keer op rij landstitel beet

Bayern München is dinsdag voor de dertigste keer in de clubgeschiedenis, de achtste keer op rij, kampioen van Duitsland geworden. De manschappen van Hans-Dieter Flick, voor wie het de eerste prijs is, gingen met 0-1 winnen bij degradatiekandidaat Werder Bremen en namen zo een onoverbrugbare voorsprong van tien punten op eerste achtervolger Borussia Dortmund.

Topschutter Robert Lewandowski opende vlak voor de rust de score. Het was zijn 31e treffer in deze competitie. De Canadese verdediger Alphonso Davies van Bayern moest in de 79e minuut na zijn tweede gele kaart naar de kant. Ook tegen tien man kon Werder Bremen weinig beginnen, al moest doelman Manuel Neuer nog wel een mooie redding verrichten.

Bayern maakt dit seizoen ook nog kans op de hoofdprijs in de Champions League en in het Duitse bekertoernooi. Begin november zag de toekomst er voor Bayern nochtans allerminst fraai uit. De clubleiding besloot te breken met trainer Niko Kovac vanwege de teleurstellende resultaten. De directie stelde Flick, de assistent van Kovac, aan als waarnemer. Bedoeling was dat hij slechts bij twee duels als hoofdcoach op de bank zou zitten, maar de nieuwe constructie beviel goed en bleek succesvol. Na twee overwinningen kreeg Flick al te horen dat hij zeker tot het einde van het kalenderjaar zou aanblijven als interim-coach. Op 22 december volgde het bericht dat de 55-jarige Duitser het seizoen mocht afmaken. Begin april ondertekende hij zelfs een nieuw contract tot 2023.

Paderborn is de eerste degradant in de Bundesliga. De hekkensluiter verloor met 1-0 bij Union Berlijn en kan niet meer ontkomen aan een terugtocht naar de tweede Bundesliga. Het tweede avontuur op het hoogste niveau heeft daardoor opnieuw maar één seizoen geduurd. Ook in 2015 moest het meteen weer naar de tweede Duitse divisie. Union Berlijn, dat vorig seizoen eveneens promoveerde, is nu wel zeker van behoud.

De erelijst sinds 2000

2000: Bayern München

2001: Bayern München

2002: Borussia Dortmund

2003: Bayern München

2004: Werder Bremen

2005: Bayern München

2006: Bayern München

2007: VfB Stuttgart

2008: Bayern München

2009: VfL Wolfsburg

2010: Bayern München

2011: Borussia Dortmund

2012: Borussia Dortmund

2013: Bayern München

2014: Bayern München

2015: Bayern München

2016: Bayern München

2017: Bayern München

2018: Bayern München

2019: Bayern München

2020: Bayern München