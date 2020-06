In het Nederlandse safariepark Beekse Bergen is er een zeldzaam hertje geboren

Het Nederlandse safaripark Beekse Bergen is sinds eind mei een inwoner rijker. Fokko, een uiterst zeldzaam Pater-Davidshert, werd er geboren door middel van een fokprogramma. De hertensoort is in de wilde natuur volledig uitgestorven, en in dierenparken en natuurreservaten zijn er wereldwijd nog slechts 1.500 van te vinden. Volgens dierenverzorgster Yvonne stelt het kleintje het goed. “Fokko is erg speels, ook naar andere herten toe. Verder is hij veel bij de waterkant te vinden, wat natuurlijk helemaal past bij deze soort.”