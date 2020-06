Niki Terpstra loopt zware verwondingen op tijdens val op training: “Hij ligt op de intensieve zorgen”

Brute pech voor Niki Terpstra (36). De Nederlander van Total Direct Energie ging hard onderuit op training. De ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen is niet in levensgevaar, maar zou er wel erg aan toe zijn.

“Helaas zijn de geruchten waar”, aldus vrouwlief Ramona Terpstra. “Niki is vandaag hard ten val gekomen tijdens een fietstraining. Hij ligt in het ziekenhuis en zal hier nog wel een paar dagen moeten blijven. Hij is niet in levensgevaar, maar zal wel weer de tijd nodig hebben hiervan te herstellen. Wordt vervolgd...”

Helaas zijn de geruchten waar. Niki is vandaag hard ten val gekomen tijdens een fiets training. Hij ligt in het ziekenhuis en zal hier nog wel een paar dagen moeten blijven. Hij is niet in levensgevaar maar zal wel… https://t.co/x5ciVhreUi — Ramona Terpstra (@ramonavdlecq) June 16, 2020

Volgens de NOS zou Terpstra onderuit zijn gegaan op een dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Hij zou met een traumahelikopter naar het ziekenhuis afgevoerd zijn. Daar ligt hij op de intensieve zorgen, aldus de Nederlandse openbare omroep.

Terpstra zou een klaplong, een hersenschudding, gebroken ribben en een gebroken sleutelbeen hebben opgelopen bij de val, die meteen een serieuze streep door de rekening zet voor zijn voorbereiding op de herstart van het wielerseizoen komende zomer. De Nederlander had vooral zijn zinnen gezet op de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Ronde van Frankrijk.