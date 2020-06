Tatyana Beloy praat over lange bevalling: “Ik had 40 uur weeën”

De Vlaamse actrice en presentatrice Tatyana Beloy beviel op zondag 24 mei van Wolfgang. Het jongetje kwam ter wereld na twee dagen weeën, zo zegt de kersverse mama in weekblad Humo.

Tatyana Beloy was naar eigen zeggen heel bang voor de bevalling. “Tot ik dacht dat ik het moest loslaten”, klinkt het. De actrice, die in aanloop naar de geboorte wel werd gecoacht door een vroedvrouw, probeerde ze zelf haar weeën op te wekken. Die kwamen en… bleven lang duren.

“Ik dronk liters vrouwenmantelthee, probeerde acupunctuur, wonderolie, voetre?exologie en hypnose”, aldus Beloy. Volgens haar was dat laatste effectief, want een paar uur na de sessie op vrijdagavond kreeg ze buikkrampen. Die werden heftiger en bleven maar duren. “Zaterdagavond belden we de vroedvrouw. Ik had al 25 uur weeën, maar nog geen ontsluiting. Op zondag, na 40 uur weeën, zei de vroedvrouw dat ik beter naar het ziekenhuis kon gaan.”

Beloy wilde aanvankelijk thuis en natuurlijk bevallen, maar Wolfgang werd uiteindelijk op een natuurlijke manier geboren in het ziekenhuis. Even leek het erop dat de gynaecoloog een zuignap zou moeten gebruiken of zelfs een keizersnede zou moeten uitvoeren. “Ik schreeuwde ‘neen’ en begon te persen alsof mijn leven ervan afhing. Niet veel later was Wolfgang er”, zegt ze over het “meest magische moment van haar leven.