Zware aderlating voor de US Open? -“Simona Halep zegt af”

Simona Halep, momenteel de nummer twee van de wereld in het vrouwentennis, zal dit jaar vanwege de coronapandemie niet deelnemen aan het US Open, als het toernooi al kan doorgaan, zo melden media in haar thuisland Roemenië dinsdag.

De 28-jarige Halep zou dit seizoen enkel nog in Europa willen spelen, met daarbij één uitzondering: de afsluiter van de WTA-kalender, eind dit jaar in het Chinese Shenzhen.

De tweevoudige Grand Slam-winnares (Roland Garros 2018 en Wimbledon 2019) zou dus wel kunnen deelnemen aan Roland Garros, dat verplaatst werd naar eind september en daarmee in het vaarwater kwam van het US Open, dat vanaf 31 augustus in het door het coronavirus zwaar getroffen New York gespeeld wordt. Eerder plaatsten met Novak Djokovic en Ashleigh Barty respectievelijk de nummers een bij de mannen en de vrouwen al vraagtekens bij de organisatie van het Amerikaanse toernooi, dat achter gesloten deuren en met strenge veiligheidsvoorschriften zou doorgaan.