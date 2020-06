TIPS. Een mocktail van eigen bodem en H&M Home opent eerste Belgische winkel

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Mocktails van eigen bodem

Fruitige cocktails zonder moeite en van Belgische bodem? Daarvoor moet je de nieuwe creaties van Materne in huis halen. Na de al bekende Mojito Mocktail wordt het gamma uitgebreid met drie nieuwe varianten: Daiquiri, Ginger Ale en Pina Colada. Voor de bijhorende recepten moeten dan weer mama en foodblogger Marta Majewska dankbaar zijn. De cocktails zullen onder meer bij Carrefour en Makro beschikbaar zijn voor ongeveer 3,69 euro.

Ingrediënten voor 2 daiquiri’s

-150 ml Materne Daiquiri

- 30 ml Triple Sec

- 45 ml tequila

- zout

- partje limoen

- handvol ijsblokjes

Bereiding

Ga met een partje limoen over de rand van de glazen. Doe wat zout op een bordje en doop het randje van de glazen erin. Doe ijs in de glazen. Mix de dranken in een cocktailshaker. Verdeel over de glazen.

Brillen met een knipoog naar de jaren zeventig

En wat kan er, naast cocktails, niet ontbreken op een zonnige dag? Juist, een elegante zonnebril op je neus. De ontwerpen van de Belgische Emmanuelle Lebas kunnen je daar ongetwijfeld een handje bij helpen. Voor haar tweede collectie combineerde ze minimalisme en maximalisme, het metaal en acetaat is dan weer een knipoog naar de jaren zeventig. De nieuwe collectie van omvat 7 optische brillen, waarvan er 3 ook beschikbaar zijn als zonnebril.

De brillen zijn te verkrijgen in enkele geselecteerde winkels, waaronder in Antwerpen, Deinze en Geraardsbergen.

Alles voor in je kot

Er is een nieuw shopadresje voor wie nog hippe spullen nodig heeft in het interieur. De eerste H&M Home conceptstore in ons land heeft de deuren geopend op de Brusselse Louizalaan, nummer 24. Je vindt er 650 vierkante meter aan inspiratie voor in je woonst. In de winkel kun je langs de monogramming service om je favoriete items te personaliseren. Open van maandag tot zaterdag van 10 tot 18 uur.

Loungy zomer

Deze zomer vakantieplannen in je eigen (tuin)zetel? Dan kun je erin hangen met de nieuwe Elements-collectie van Esprit. Die bestaat uit neutrale, multi-inzetbare stuks met de focus op comfort. De tops zijn gemaakt van geribbeld organisch katoen, viscose en modalvezels. Dan toch eens naar buiten? Combineer met een blazer of lederen jasje.