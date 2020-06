Kinderen slapen slechter tijdens lockdown

Tijdens de coronalockdown heeft een meerderheid van de kinderen moeite gehad met slapen. De kinderen voelden zich ook angstig of prikkelbaar. Dat blijkt uit een onderzoek dat dinsdag werd gepresenteerd door het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid.

Het ministerie zei dat het Gaslini-kinderziekenhuis in Genua een landelijk onderzoek had ingesteld met een steekproef van 6.800 huishoudens, onder wie 3.251 met kinderen. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat 65 procent van de kinderen onder de zes en 71 procent van de kinderen van 6 tot 18 jaar “gedragsproblemen of regressiesymptomen” vertoonde. De meest voorkomende klachten bij kinderen onder de 6 jaar waren slaapstoornissen, prikkelbaarheid en angst. Voor oudere waren de meest voorkomende klachten kortademigheid, verstoorde slaappatronen en humeurigheid.

Volgens onderzoekers gingen tieners later naar bed en hadden ze ’s morgens moeite met opstaan, in wat ze beschreven als een soort van huisbereide jetlag. Italië was het eerste land in Europa dat lockdown instelde op 10 maart. De regels voor thuis blijven werden geleidelijk opgeheven vanaf 4 mei.

“Het is belangrijk om te weten in hoeverre de lockdownmaatregelen hebben gewogen op jonge kinderen en tieners”, zei de Italiaanse minister van Volksgezondheid Sandra Zampa in een commentaar op de studie. “Niet naar school kunnen gaan, hun leraren en klasgenootjes niet kunnen zien, niet in staat om te rennen en spelen in een park met hun vrienden... hebben hen zeker bestraft”, voegde ze eraan toe.

Het nieuwe coronavirus heeft Italië bijzonder hard getroffen. Maandag maakte de Civiele Bescherming van Italië melding van in totaal 237.290 besmettingen en 34.371 sterfgevallen.