World Snooker maakte dinsdagmiddag bekend dat de kwalificaties voor het WK snooker met gesloten deuren zullen plaatsvinden van 21 tot en met 28 juli in het English Institute of Sport in Sheffield.

Om veiligheidsredenen worden in dit corona-tijdperk de eerste drie van in totaal voorrondes kortere wedstrijden in één sessie naar een best of 11 afgewerkt. Alleen de beslissende voorronde blijft traditioneel ...