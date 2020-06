OPROEP. “Help, mijn zwembadwater kleurt groen!”

Hasselt - De verkoop van opzetzwembaden heeft door de coronacrisis een nooit eerder geziene piek veroorzaakt, maar de kwaliteit van het zwembadwater goed houden, is geen makkelijke klus.

De webshop Intexplezier.be is zo goed als uitverkocht en Bol.com verkocht acht keer zoveel opzetzwembaden als vorig jaar. Vooral de grote modellen, waar tot 10.000 liter water in kan, verkopen als zoete broodjes. De drinkwatermaatschappijen hebben het verbruik de laatste weken met 30 procent zien toenemen, vooral in landelijke gebieden. En dat in de droogste periode ooit.

Bij een groot opzetzwembad is het belangrijk dat de waterkwaliteit lang genoeg behouden blijft. De kwaliteit van het zwembadwater moet u dagelijks meten én onderhouden om te vermijden dat u het kostbare drinkwater in de riool moet lozen. Dat is slecht voor het milieu én uw portefeuille.