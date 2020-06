Maasmechelse ontvoerder van Genkse jongen staat terecht voor inbraak in gokkantoor

Genk / Maasmechelen -

Het openbaar ministerie heeft dinsdag achttien maanden cel gevorderd voor Omar L. (24) en Dimosthenis P. (25) die vervolgd worden voor een inbraak in een gokkantoor in Antwerpen. Beiden waren in de Schelde gesprongen om aan de politie te ontkomen. Omar L. zit momenteel in de cel voor zijn vermeende betrokkenheid bij de ontvoering van een 13-jarige jongen uit Genk.