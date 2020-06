Philippe Montanier meteen duidelijk over speelwijze bij Standard: “Niet al te moeilijk als je speler hebt zoals Antoine Griezmann”

Op Sclessin werd dinsdagnamiddag de Fransman Philippe Montanier officieel aan de pers voorgesteld als opvolger van Michel Preud’homme bij Standard.

De 55-jarige Montanier ondertekende er een contract voor één jaar met een prestatiegerichte optie die automatisch gelicht wordt als de Rouches zich komend seizoen plaatsen voor Play-off I of de Europese kwalificatie afdwingen, zo bevestigde CEO Alexandre Grosjean.

Montanier zelf ligt naar eigen zeggen niet wakker van de contractduur. “Op mijn leeftijd zijn het sportieve project en het avontuur belangrijker dan het contract”, bekende de voormalige Coach van het Jaar in La Liga. “Bij Boulogne ben ik destijds vijf jaar gebleven en daar had ik aanvankelijk maar een overeenkomst voor één seizoen.”

“Snel omschakelen”

De Fransman werd vorige week aangekondigd bij Standard, twee dagen nadat het afscheid van Preud’homme als hoofdtrainer werd bekendgemaakt in een videoboodschap. Intern was dat al langer geweten, en zo had de club tijd genoeg om een coach te zoeken die het best zou passen bij de Luikse furie.

“Het klopt dat er al meerdere weken voor de ondertekening contact was: we hebben vijf à a zes keer gesproken via Zoom en nadien ook nog telefonisch, om te kijken of ik compatibel was met het DNA van de club. Daar moet je immers altijd rekening mee houden. Standard is anders dan Lens en ook anders dan Real Sociedad. Afhankelijk van de omstandigheden zoek je een manier waarop je de club kan laten spelen. Ik ga uit van het principe dat de ploeg alles moet kunnen: stevig verdedigen en snel omschakelen naar de aanval. Dat laatste is natuurlijk niet al te moeilijk als je spelers hebt zoals Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé. Laat ons er hier van uitgaan dat defensieve organisatie belangrijk is. Efficiëntie is daarbij belangrijk: zowel voorin als achterin.”

Griezmann (links) en Montanier bij Sociedad. Foto: BELGAIMAGE

De nieuwe coach is op de hoogte van de krappe budgettaire situatie bij de Rouches, die daardoor niet al te sterk staan om de transfermarkt op te gaan. “Iedereen in Frankrijk kent Standard, zelfs mijn verzekeraar, die nochtans geen voetbaldier is, kent de club. Er is de geschiedenis, maar er staat hier ook iets met die jeugdacademie en het trainingscentrum. Ik weet ook dat we geen spelers van een groot kaliber zullen kunnen aantrekken en misschien zal er hier niet veel bewegen op de transfermarkt. Hopelijk vertrekken er dan ook niet te veel spelers, ook al heb je daar als coach geen vat op. Ik zie hier een aantrekkelijke kern, met heel wat jonge spelers. Ik werk graag met talenten en heb er tijdens mijn carrière al wel wat gelanceerd, maar dat wil niet zeggen dat ik zomaar elke jeugdspeler een kans zal geven. Talent moet er zijn. Doelman Arnaud Bodart is daar een mooi voorbeeld van.”

Eigen stijl

Met Mickaël Debève bracht Montanier een eigen assistent mee. Het gevolg was dat Mbaye Leye in onderling overleg vertrok in Luik. “Zelf werk ik graag met twee assistenten: één voor de aanval en één voor de verdediging. Debève is het sterkst voor de aanvallers, terwijl Eric Deflandre eerder op de verdediging gericht is. Zo was er bij de assistenten geen plaats meer voor Leye, terwijl ik hem graag bij de club had gehouden.”

Foto: Photo News

Montanier begon zijn trainerscarrière in eigen land bij Boulogne, dat hij in vijf seizoenen vanuit de CFA (vierde klasse) naar de Ligue 1 loodste. Daarna trok hij naar Valenciennes om in 2011 bij Real Sociedad te belanden. Met die club werd hij in 2013 vierde (na de grote drie) in La Liga, wat hem de onderscheiding “coach van het jaar” in Spanje opleverde.

Nadien keerde Montanier terug naar Frankrijk en streek hij neer bij Rennes (2013-2016) voor hij zijn tweede avontuur in het buitenland aanging bij de Engelse tweedeklasser Nottingham Forrest (2016-2017) gevolgd door een terugkeer naar Frankrijk bij Lens (2018-2020), dat komend seizoen promoveert naar de Ligue 1.

“Ik kom hier aan met mijn eigen methodologie en personaliteit en ik hoop zoals elke coach de ploeg te verbeteren en mijn ervaring over te brengen. De ambitie: zo hoog mogelijk eindigen, al zie ik dat er in België heel wat tegenstand is, en ons laten zien in de Europa League.”