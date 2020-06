Geen Rock Werchter, maar dit valt er te beleven buiten de festivalzone

In coronatijden vinden geen massa-evenementen plaats, dus ook geen muziekfestivals. Wat wél kan als alternatief is toerist spelen in eigen land en de wijde omgeving rond het festivalterrein verkennen. Tips voor wie deze zomer op verkenning wil in de buurt van Werchter.

Een snuifje cultuur

Groot-Rotselaar organiseert deze zomer zes kunsttochten, naar aanleiding van de corona-maatregelen. Door het virus werden immers verschillende diverse klassieke routes geschrapt. Dit nieuwe initiatief brengt je langs werkplaatsen van een aantal kunstenaars in Groot-Rotselaar, de Hagelandse natuur en gezellige dorpen. Meer dan vijftig kunstenaars nemen deel op ongeveer veertig locaties.

Alle wandel- en fietsroutes vind je hier.

Met de kinderen

In het museum M Leuven kun je samen met je kroost wat cultuur opsnuiven en dat op een interactieve manier. Je legt er samen een speels parcours af of ontdekt het museum aan de hand van een doe-boekje. De kinderen kunnen zich zonder de ouders uitleven op muziek, de klimmuur een meer. Check ook de programmatie van workshops op zondag.

www.mleuven.be

Lekker adresje

Je passeert er misschien wel onderweg naar Werchter en deze zomer is een geknipt moment om halt te houden bij de authentieke brouwerij van Haacht. Je kunt je uitstapje vanaf eind juli inplannen via de agenda op de site. Let wel: in het gebouw zijn heel wat trappen te nemen tijdens de rondleiding. Trek goede schoenen aan.

Meer info via haacht.com

Leuk overnachten

In het hart van Leuven vind je Martin’s Klooster, een klooster uit de 16e eeuw dat met respect voor authentieke elementen werd omgevormd tot een charmant hotel. Ideaal voor een romantische overnachting of een shoppingtrip met de vriendinnen. Vanaf hier is het vijf minuutjes wandelen naar de Grote Markt, waar het leuk toeven is op een terrasje.

Meer info via www.martinshotels.com

Een ode met je outfit

Het feit dat de festivalzomer wegvalt doet menig festivalganger pijn, maar je kunt toch een beetje het gevoel opwekken met de juiste outfit. Combineer een T-shirt van de ban die je graag live wilde bewonderen met je favoriete festivalschoenen en - accessoires om de buurt te verkennen, zo heb je volgend jaar nog meer voeling met de streek.

T-shirt Pearl Jam - Bol.com - 24,95 euro

Jeans - Levi’s 501 Crop - 129 euro

Schoenen Brutus - Camper - 95 euro

Dagrugzak - Eastpack - 34,97 euro via A.S. Adventure

Zonnebril ‘Red Velvet’ - Ace & Tate - 98 euro

Herbruikbare drankfles - Dopper - 29,95 euro

Zwarte trench - Weekday - 60 euro via Zalando