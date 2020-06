Zowat alle coronacijfers in Limburgse ziekenhuizen en woonzorgcentra dalen

Hasselt - Net als de nationale coronacijfers zijn ook de Limburgse bemoedigend. Op dit moment gaan zowat alle trends in de ziekenhuizen en woonzorgcentra achteruit. Na een correctie van de cijfers zijn er zelfs minder overlijdens in de woonzorgcentra dan eerst werd gecommuniceerd.

Volgens de meeste recente cijfers van Sciensano verblijven op dit moment nog 36 patiënten in een van de zeven Limburgse ziekenhuizen. Zes van hen liggen op een intensieve afdeling, drie patiënten hebben nog kunstmatige beademing nodig. Opvallend is dat er op dit moment al vier Limburgse ziekenhuizen zijn zonder een covidpatiënt op intensieve zorgen. Minstens 428 patiënten hebben de oneerlijke strijd tegen het virus verloren in een van de Limburgse ziekenhuizen.

Gecorrigeerde cijfers

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft intussen ook de cijfers gecorrigeerd die de woonzorgcentra via zelfrapportage aan de overheid hebben bezorgd. Door de invoering van een nieuwe meetmethode begin juni zijn er fouten en dubbeltellingen in de data geslopen. Meer dan een week waren er daarom geen cijfers over de woonzorgcentra in Vlaanderen beschikbaar. “We hebben ons best gedaan om de cijfers zo snel mogelijk te corrigeren”, zegt woordvoerder Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Er dient wel een bemerking worden gemaakt, de woonzorgcentra communiceren hun gegevens niet in het weekend. Daardoor krijg je op maandag de cijfers van zaterdag en zondag bijeengeteld, wat sommige kleine opflakkeringen verklaart.”

Foto: Photo News

De afgelopen 24 uur is er in de woonzorgcentra één overlijden bijgekomen en dat brengt het aantal op 527 voor Limburg. Dit gecorrigeerde aantal is lager dan het laatst gecommuniceerde aantal overlijdens in rusthuizen voor Limburg (535), wat bewijst dat er in onze provincie zeven dubbeltellingen zijn geweest.

Vijf rusthuisbewoners met Covid-19 verblijven nog in het ziekenhuis, eentje meer dan gisteren. In totaal zijn er nu al in onze provincie al zeker - ziekenhuizen en woonzorgcentra samengeteld - 955 mensen overleden aan de dodelijke longziekte.