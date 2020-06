Bijna 15% te snel bij controles in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder - In de avondspits wordt er sneller gereden dan in de ochtendspits. Zoveel blijkt uit een snelheidscontrole die de lokale politie maandag deed in Heusden-Zolder. In totaal werden 2.491 voertuigen gecontroleerd. Gemiddeld reed 14,5% te snel. In de ochtendspits waren er minder overtredingen dan in de avondspits. Ook buiten de spits werd er nog op drie locaties geflitst. Drie autobestuurders hun rijbewijs kan worden ingetrokken. Twee reden tussen de 87 en 90 km/uur in de Dorpsstraat in Zolder. Een derde bestuurder haalde op dezelfde plek zelfs snelheden tot 100 km/uur. De maximum toegelaten snelheid is er 50 km/uur. Twee motorrijders passeerden op de Meylandtlaan de camera met snelheden van 132 en 123 km/uur. Daar mag 70 km/uur worden gereden. Zij zullen zich sowieso voor de rechter moeten verantwoorden en komen ook in aanmerking voor de intrekking van hun rijbewijs.