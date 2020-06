Megan Fox bevestigt relatie met bekende rapper

Foto: Anadolu Agency via AFP

Het is goed aan tussen de Amerikaanse actrice Megan Fox (34) en de populaire rapper en zanger Machine Gun Kelly (30). Dat bewijzen nieuwe foto’s van de twee terwijl ze een romantisch uitje beleefden in Los Angeles. Zonder mondmaskers.

De geruchten over de nieuwe relatie van Megan Fox doen al enkele weken de ronde. De beroemde actrice is sinds mei van dit jaar niet meer samen met haar echtgenoot Brian Austin Green, met wie ze drie kinderen heeft, en dook eerder dit jaar op in de nieuwe videoclip van rapper en rocker Machine Gun Kelly.

Rapper Machine Gun Kelly op een BLM-protest. Foto: ISOPIX

Maandag werden de twee voor het eerst in het openbaar gespot zonder de minste terughoudendheid. Ze maakten een uitje in Los Angeles, hielden elkaars hand vast en kusten aan de auto. Ook de man van Fox werd zaterdag trouwens gespot met een andere vrouw.