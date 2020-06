Donald Trump: “Als we stoppen met testen op corona, hebben we minder gevallen”

De president van de Verenigde Staten heeft wederom een opmerkelijke uitspraak gedaan: “Er zouden geen gevallen van corona zijn als de VS zou stoppen met testen en contact tracing.” Dat zei hij maandagavond tijdens een persconferentie, naar aanleiding van een nieuwe piek in de cijfers in staten waar de lockdownmaatregelen afgebouwd zijn.

Zo heeft de staat Oklahoma een stijging gezien van 185 procent tegenover twee weken geleden. Ook staten als Florida of Nevada zagen hun gevallen sterk stijgen. Volgens Trump doet de media uitschijnen dat de VS er slecht voor staat, maar is dat eigenlijk niet het geval. “Ik geloof niet dat wij meer gevallen hebben dan andere landen, die landen communiceren gewoon niet eerlijk. Door zoveel te testen, stellen we onszelf in een slecht daglicht”, aldus de president.

Meer dan twee miljoen mensen werden positief getest voor het virus en bijna 116.000 mensen stierven aan Covid-19. De staten die in het begin het hardst getroffen werden, hebben het virus succesvol kunnen beperken door strenge maatregelen. Nu ze gelost worden, is er weer een stijging in het aantal gevallen. Toch staat de president nog steeds achter het lossen van de maatregelen. Zo is het volgens Trump niet nodig om een mondmasker te dragen voor wie naar zijn rally in Tulsa, Oklahoma gaat binnenkort. Zijn campagneteam verwacht er zeker zo’n 19.000 mensen, maar voorlopig is er nog niets bekend geraakt over mogelijke social distancing tijdens het evenement.