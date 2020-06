Hasseltse woonzorgcentra gaan actie voeren en eisen meer respect

Hasselt -

Het protest van het zorgpersoneel in onze provincie breidt zich naar de woonzorgcentra. Het personeel en de vakbond ACOD van de woonzorgcentra gaan donderdag actie voeren in Hasselt. Ze vinden dat er lessen moeten getrokken worden uit de coronacrisis en vragen meer middelen aan de lokale overheid, die vaak de woonzorgcentra uitbaten. Het personeel sluit zich donderdag aan bij nieuwe protest, voor de tweede week op rij, in het Jessa-ziekenhuis. Daarna voeren ze actie aan de instellingen van Hoge Vijf in het Stadspark en de Banneuxwijk in Hasselt.