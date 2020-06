Zomeropvang dit jaar op vier locaties

Houthalen-Helchteren - De zomeropvang van de buitenschoolse kinderopvang wordt deze zomer op aan andere manier georganiseerd in Houthalen-Helchteren. Er worden vier opvanglocaties uitgebouwd en reserveren vooraf wordt verplicht.

Tijdens de maanden juli en augustus zal ook dit jaar een gemeentelijke aanbod aan zomeropvang in de buitenschoolse kinderopvang worden voorzien in Houthalen-Helchteren. Van maandag tot en met vrijdag kunnen alle kinderen tussen 3 en 12 jaar hier gebruik van maken en dit telkens tussen 7 en 18 uur.

Nieuw dit jaar is wel dat de zomeropvang op vier locaties wordt georganiseerd. Er wordt ook vooraf bepaald welk kind naar welke locatie moet gaan, uiteraard geïnspireerd door de Corona-maatregelen.

Kinderen die naar school gaan in wijkschool Sonnis, De Biekorf, Klim Op en VBS Lillo zijn welkom in de zomeropvanglocatie van BKO De Biekorf. Kinderen die naar school gaan in de Schakel, school 't Centrum en Sprankel (Meulenberg), zijn welkom op de zomeropvanglocatie van BKO Centrum.

Voor het jonge volkje in Houthalen-Oost is er een zomeropvanglocatie voorzien in BKO De Griffel. Hier worden de kinderen die naar school gaan in wijkschool Limbouw, school Park van Genk, De Kleine Kunstenaar en De Griffel verwacht. De Lakerberg wordt als vierde locatie ingeschakeld en zal fungeren als zomeropvanglocatie voor kinderen die naar school gaan in De Kleine Reus en De Lakerberg.

Op de zomeropvanglocaties zullen kleuters en lagere schoolkinderen in aparte bubbels worden opgevangen. Vooraf de opvangplek voor je kinderen reserveren, is ook verplicht.

Voor meer informatie en inschrijvingen kan je terecht op www.houthalen-helchteren.be/buitenschoolse-kinderopvang-tijdens-zomervakantie.