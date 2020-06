IJsland krijgt er met nieuwe lagune toeristische trekpleister bij

Alsof IJsland nog niet genoeg natuurpracht te bieden heeft, wordt daar binnenkort nog de Sky Lagoon aan toegevoegd. Het gaat om een geothermisch bad in de haven van Kársnes en met zicht op de oceaan.

De bekendste waterbron in IJsland is de Blue Lagoon, maar die krijgt nu met de Sky Lagoon een stevige concurrent. Het geothermisch bad komt in de haven van Kársnes te liggen, op enkele minuten van het centrum van hoofdstad Reykjavik. Het moet een van de nieuwe toeristische trekpleisters van het land worden, mede dankzij het adembenemende uitzicht op de Atlantische oceaan. Met wat geluk zul je er al dobberend ook het noorderlicht kunnen zien voorbijschuiven.

De artificiële lagune zal ook een bar, sauna, restaurant en enkele winkeltjes omvatten en een ‘infinity’ rand van zeventig meter die als boord tussen het bad en de oceaan fungeert. Verwacht wordt dat de lagune in de lente van 2021 de deuren opent. “Ontspannen in geothermische wateren maakt integraal onderdeel uit van onze cultuur hier in IJsland”, klinkt het bij initiatiefnemer Pursuit. Wij leggen alvast onze handdoek klaar.