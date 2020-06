“Maanden zonder eten”: NHC wil vijf zwaar verwaarloosde leeuwen uit Frans circus redden

Oudsbergen -

Het Natuurhulpcentrum probeert vijf zwaar verwaarloosde leeuwen uit een circus te redden. Het mannetje zit intussen al in een opvangcentrum in Lyon. De vier leeuwinnen blijven voorlopig in het circus. “Maar we doen er samen met de Franse organisatie One Voice alles aan om ook hen vrij te krijgen”, aldus Frederik Thoelen.