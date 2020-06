Staycation bij de Buffalo’s: fans kunnen overnachting met tent in Ghelamco Arena winnen

Voetbalfans kunnen deze zomer een overnachting met tent in de Ghelamco Arena, het stadion van AA Gent, winnen. Dat maakten de voetbalclub zelf bekend.

“AA Gent en TUI stelden een uniek arrangement samen voor een droomverblijf voor voetbalfans”, zo luidt het in een persbericht. “Naast een overnachting aan de groene zoden van het voetbalveld worden de winnaars getrakteerd op een diner bij sterrenrestaurant Horseele. Want bij vakantie hoort natuurlijk heerlijk dineren en nog meer moois om nadien aan het ‘thuisfront’ te kunnen vertellen. Zo worden de gelukkigen onthaald met een exclusieve rondleiding achter de schermen van het stadion én krijgen ze de kans om één van hun AA Gent-helden te ontmoeten.”

Om in aanmerking te komen voor de unieke overnachting moeten de fans de volgende zin afmaken: “Vakantie is in de Ghelamco Arena, omdat...”. Het antwoord kan ingestuurd worden via www.tui.be/nl/kaagent. Een deskundige jury zal een winnaar selecteren uit alle inzendingen. Die moet wel een dag en een nacht beschikbaar zijn in de week van 29 juni tot en met 5 juli 2020. (belga)