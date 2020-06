Natuurinrichtingsproject voor gebied Zwarte Berg

Houthalen-Oost

Houthalen-Helchteren - De mijnterril van Zwartberg is een opmerkelijk en waardevol landschapselement. De terril maakt deel uit van het prachtig natuurgebied Zwarte Berg op de grens van Houthalen-Oost en Opglabbeek. Het gebied van zo'n 67 hectare groot, is in eigendom en beheer van Limburgs Landschap. Aan de hand van een specifiek natuurbeheerplan en een inrichtingsproject wil Limburgs Landschap er de komende jaren een landschap realiseren waarin open graslanden, kleine bosformaties en mozaïekzones mekaar afwisselen.

Met het natuurinrichtingsproject wil Limburgs Landschap de grote graslanden in het gebied laten ontwikkelen als soortenrijke glanshavergraslanden. Hiervoor zal een extensieve begrazing worden voorzien. Zo'n glanshavergraslanden trekken een aantal bijzondere diersoorten aan waaronder de gladde slang, boom- en veldleeuweriken maar ook tal van vlindersoorten zijn er dol op.

Voor de boszones mikt men op het verder ontwikkelen van een eiken-berkenbos. Invasieve exoten zullen, in het kader van deze spontane ontwikkeling, permanent worden bestreden. Er gaat ook extra aandacht naar open bosplekken en structuurrijke bosranden die onder meer de boompieper, heivlinders en vleermuissoorten zullen aantrekken.

Het westelijk deel van het natuurgebied herbergt vandaag nog een akkerzone. Het doel is hier dat deze zone bebost wordt met inheems loofhout. Hierdoor wordt het leefgebied voor onder meer de grauwe klauwier en de nachtzwaluw er aantrekkelijker.

De mijnterril heeft een bijzonder microklimaat en herbergt vandaag al een aantal waardevolle en zeldzame diersoorten zoals de zadelsprinkhaan, het wekkertje en de veldkrekel. Al deze soorten zullen profiteren van het gericht beheer van de schrale graslanden en van de mozaïekzones die tussen de verschillende graslanden worden ontwikkeld. Ook de rugstreeppad komt in het reservaat voor. Omdat er momenteel geen geschikte voortplantingsplaatsen voor de rugstreeppad aanwezig zijn, worden er via het project poelen aangelegd. Zo moet ook deze diersoort zich hier nog meer thuis gaan voelen. Verder worden in het inrichtingsproject ook ingrepen voorzien die de gladde slang naar dit gebied moeten lokken. In de omgeving, onder meer op het schietveld, is deze gladde slang al aanwezig.