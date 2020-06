Weg naar nul besmettingen is ingezet, slechts drie nieuwe gevallen in Limburg

Hasselt - De coronacijfers blijven verder dalen. In Limburg zijn er de voorbije 24 uur slechts 3 nieuwe besmettingen vastgesteld. In heel het land gaat het om 55 nieuwe gevallen, vier covidpatiënten zijn overleden in het ziekenhuis.

Bemoedigend nieuws. Er waren slechts drie nieuwe besmettingen de afgelopen 24 uur in onze provincie. Dat is voor de tweede dag op rij het laagste aantal sinds de metingen. Ook in de andere Vlaamse provincies zijn er weinig nieuwe gevallen geteld: Antwerpen (4), Vlaams-Brabant (2), Oost-Vlaanderen (4) en West-Vlaanderen (9). De cijfers tonen duidelijk aan dat het virus is gaan liggen, ook al breken experten zich nog het hoofd waarom dat gebeurt.

Foto: RR

Er werden de afgelopen 24 uur in het hele land 55 nieuwe bevestigde besmettingen gerapporteerd. Het totaal voor België komt daarmee op 60.155 bevestigde besmettingen. De Belgische besmettingsgraad bedraagt 53 gevallen per 10.000 inwoners, die ligt een stuk lager dan de Limburgse (75 per 10.000 inwoners), nog altijd de hoogste van het land. Er zijn in Limburg tot nu toe nog maar zes gemeenten waar de afgelopen twee weken geen nieuwe besmetting meer werd vastgesteld. Dat zijn dezelfde als gisteren: Alken, Heers, Herstappe, Kinrooi, Maaseik en Tessenderlo.

Ziekenhuizen

Ook uit de cijfers en de statistieken van de ziekenhuizen blijkt dat de crisis zo goed als achter de rug is. 15 patiënten mochten de afgelopen 24 uur het ziekenhuis verlaten, wat het totaal op 16.625 genezen verklaarde patiënten sinds 15 maart brengt. Er waren wel nog 11 nieuwe opnames in de Belgische ziekenhuizen nodig. In het hele land verblijven nu nog 395 covidpatiënten in het ziekenhuis, 76 (-9) van hen liggen op de intensieve afdelingen.

De afgelopen 24 uren zijn er wel nog 4 Belgen gestorven aan het virus. Alle sterfgevallen kwamen uit de ziekenhuizen. Sinds de uitbraak van covid-19 zijn er in ons land nu al 9.663 mensen overleden aan de ziekte.

Brazilië piekt

Volgens de Amerikaanse Johns Hopkins University die de coronacijfers van alle landen in kaart brengt, is intussen wereldwijd de kaap van 8 miljoen bevestigde besmettingen gerond. Het virus heeft intussen het leven gekost aan 437.131 mensen, meer dan een kwart van de dodelijke slachtoffers komen uit de Verenigde Staten. Het is ook opvallend hoe India en Brazilië de laatste dagen omhoogschieten in de grafieken. Brazilië is na de VS het land met de meeste overlijdens (43.959) en het meeste bevestigde besmettingen.