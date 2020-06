Nieuw-Zeeland zet pornoacteurs in bij opmerkelijke campagne

Nieuw-Zeeland heeft een zeer opmerkelijke campagne voor online veiligheid uitgerold. In het filmpje bellen twee naakte pornoacteurs aan bij een moeder. Hun boodschap voor haar: “Jouw minderjarige zoon kijkt naar ons. Dag in, dag uit. Op alle mogelijke schermen.”

Het is even slikken voor de moeder wanneer “Sue en Derek” voor de deur staan. Op een grappige manier proberen ze duidelijk te maken aan de tiener dat de seks die zij hebben eerder uitzondering dan regel is. Het koppel, dat ook echt actief is in de pornobusiness, praat over wederzijdse toestemming en over het feit dat porno intussen de grootste bron van inspiratie is voor veel jongeren als ze seks hebben. In december 2019 bleek uit een studie dat jonge Nieuw-Zeelanders vooral het internet als eerste en enige voorlichting gebruiken.

Het campagnefilmpje maakt deel uit van een reeks rond mediawijsheid en online veiligheid, Keeping It Real Online. Niet alleen porno, maar ook cyberpesten, grooming door pedofielen en de makkelijke toegang tot gewelddadige content krijgen een humoristische insteek. “Het is de bedoeling dat ouders op een luchtige, kalme manier deze onderwerpen kunnen aankaarten bij hun kinderen,” aldus Hilary Ngan Kee, woordvoerster voor het bedrijf dat achter de reclamefilmpjes zit. “Ook ouders moeten zich zelfzeker voelen als ze over zulke onderwerpen spreken met hun kinderen. Uiteindelijk zijn zij de beste personen om ervoor te zorgen dat hun kinderen veilig zijn.”

bekijk ook

Geen bloot lijf te zien, maar toch mogen kinderen deze reclame niet zien wegens “te sexy”

Plots porno en racisme op online gemeenteraadsvergadering: “We zijn duidelijk gehackt”