Diest / Heusden-Zolder / Tessenderlo - Bij controles op diverse locaties heeft de politiezone Demerdal zeven bestuurders uit het verkeer geplukt die onder invloed waren. Bij de betrapten was onder meer een 56-jarige man uit Tessenderlo die onder invloed was van alcohol en een 54-jarige man uit Heusden-Zolder die drugs had gebruikt. In zijn auto zijn ook drugs aangetroffen. Die zijn in beslag genomen.