Hechtel-Eksel - Uit de auto van een vrouw uit Hechtel-Eksel is maandagavond een handtas en een regenscherm gestolen. Dat gebeurde aan de Tiensesteenweg in Leuven. De vrouw had er haar voertuig amper een uur geparkeerd. Om in de auto te geraken hadden de daders het slot geforceerd. Daardoor is er ook lichte schade aan het koetswerk.