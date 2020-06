Drie jaar zit American Football-speler al zonder ploeg, nu worden clubs aangemoedigd ‘activist’ en boegbeeld aan te trekken

De baas van de National Football League (NFL), Roger Goodell, moedigt de NFL-teams aan om Colin Kaepernick (32) aan te trekken. De quarterback zit al drie jaar zonder ploeg nadat hij tijdens het Amerikaanse volkslied uit protest geknield had.

“Als hij zijn carrière in de NFL wil voortzetten, is er uiteraard een ploeg nodig die hem die kans moet geven”, verklaarde Goodell aan ESPN. “Maar dat zou me blij maken. Ik steun elke club die die beslissing neemt. Ik moedig de clubs aan hem aan te trekken.”

Kaepernick is uitgegroeid tot een symbool. Foto: REUTERS

Kaepernick heeft niet meer gespeeld sinds januari 2017. In maart van dat jaar liet hij zijn contract bij de San Francisco 49’ers ontbinden. Tijdens dat seizoen knielde hij tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied uit protest tegen het politiegeweld tegen vooral zwarte Amerikanen. Na zijn vertrek bij San Francisco kreeg hij geen kans meer bij een NFL-team.

In afwachting van een eventuele rentree op het veld is de NFL bereid om samen te werken met Kaepernick in de strijd tegen racisme. Ook de NFL liet na de dood van George Floyd verstaan dat het op dat vlak zijn steentje wil bijdragen. “Als hij niet op het veld actief is maar zich blijft inspannen tegen racisme, dan is hij welkom aan onze tafel. Om ons te leiden en te helpen de beste beslissingen te nemen over wat er moet gebeuren in de gemeenschap”, aldus Goodell.

NFL-baas Roger Goodell. Foto: AFP

Begin juni bood Goodell in naam van de NFL verontschuldigingen aan voor het niet eerder luisteren naar en steunen van de spelers die protesteerden tegen racistisch geweld en onrechtvaardigheid. “Waarover zij praatten, waartegen zij protesteerden, waarop zij de aandacht probeerden te vestigen, heeft zich onder onze ogen afgespeeld. Op een tragische manier.” (belga)